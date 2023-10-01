Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах над Крымом

Минобороны России отчиталось о двух сбитых ракетах "Гром-2", обломки которых упали на территории Джанкойского района в аннексированном Крыму.

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обломки ракет повредили складские помещения. По его словам, пострадавших нет.