Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах над Крымом

Минобороны России отчиталось о двух сбитых ракетах "Гром-2", обломки которых упали на территории Джанкойского района в аннексированном Крыму.
Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обломки ракет повредили складские помещения. По его словам, пострадавших нет.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину аннексированный в 2014 году Крым неоднократно подвергался атакам. Украинские власти неоднократно заявляли, что имеют полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму.
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