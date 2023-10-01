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Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах над Крымом

Иллюстративное фото

Минобороны России отчиталось о двух сбитых ракетах "Гром-2", обломки которых упали на территории Джанкойского района в аннексированном Крыму.

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обломки ракет повредили складские помещения. По его словам, пострадавших нет.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину аннексированный в 2014 году Крым неоднократно подвергался атакам. Украинские власти неоднократно заявляли, что имеют полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму.

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