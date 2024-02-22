Минобороны России сообщило о взятии села Победа

Российские войска заняли село Победа в Донецкой области, к юго-западу от Марьинки. Об этом в четверг официально сообщило российское Минобороны.

Украинские военные информацию не комментировали. Украинский OSINT-проект DeepState на своей карте уже накануне отнёс Победу к "красной" зоне - то есть территории, оккупированной российскими войсками. Бои за село, где до войны жили чуть более 100 человек, шли несколько недель, российские войска начали наступление после взятия Марьинки в конце прошлого года.

В ходе боёв село, как и многие другие населённые пункты в Украине, было почти полностью разрушено - свидетельствуют публикуемые пророссийскими ресурсами фотографии.

Речь идёт о продвижении всего на 1-2 километра, однако, как отмечают как российские, так и украинские комментаторы, в случае дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении может возникнуть угроза обхода Угледара, важного узла обороны в Донецкой области, с северо-востока.

Российские войска пытаются наступать и на других участках фронта, в том числе под Купянском и к западу от Авдеевки, а также "в лоб" на Часов Яр - город к западу от Бахмута - однако, как утверждают в украинском командовании, успехов не имеют.