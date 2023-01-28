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Минобороны РФ заявило, что Украина нанесла удар по больнице в Новоайдаре

Новоайдар 18 марта, 2016 года

Минобороны России утверждает, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в самопровозглашенной "ЛНР".

"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в больнице оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. Украинская сторона пока официально не комментировала сообщение Минобороны России.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

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