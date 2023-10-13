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Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на два региона

Иллюстративное фото

Вечером 12 октября Минобороны России сообщило, что два украинских беспилотника были сбиты над территориями Брянской и Белгородской областей.

Один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячелсоав Гладков. За прошедшие сутки, по его словам, область атаковали пять беспилотников – пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Вячеслав Богомаз вечером в четверг сообщил, что один беспилотник был подавлен на окраине Брянска.

"При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", – написал Богомаз в своем телеграм-канале. Подробности не уточняются.

По данным телеграм-канала "База", беспилотник пытался атаковать химический завод в Брянской области – дрон был подавлен силами РЭБ, упал на крышу одного из цехов и взорвался. Как пишет "База", за несколько часов до этого еще один беспилотник упал и сдетонировал на территории брянского строительного комплекса "Твой Дом". В результате взрыва загорелось коммерческое помещения площадью 90 квадратных метров. Власти не комментировали эту информацию.

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