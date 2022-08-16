Источник: на военном аэродроме под Симферополем произошли взрывы

На территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма произошло несколько взрывов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местных жителей. Над военным аэродромом, по словам очевидцев, стоят клубы черного дыма.

На базе размещены бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, военные принимают участие в войне с Украиной. Источник издания сообщил, что военные и правоохранительные органы проверяют версию с атакой дрона на склад боеприпасов. Официально это пока не комментировали.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале призвал "подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии".

Утром во вторник на севере Крыма, в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошли взрывы. Власти сообщили, что речь идёт о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинский части. Жителей села эвакуировали. В министерстве обороны России заявили, что военный склад в Джанкое впострадал в результате диверсии.

Украина не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев продолжит "операцию "демилитаризация"". Высокопоставленный украинский чиновник анонимно заявил The New York Times, что ответственность за взрывы несёт элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага.



Кроме того, был изменён маршрут пассажирских поездов на линии Джанкой – Феодосия. Утверждается, что железнодорожное полотно было повреждено после взрыва на базе.

По последним данным, повреждённый рельс восстановили. Движение поездов возобновиться, когда это будет безопасно, сообщает Mash. "Ущерб нанесён ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - говорится в сообщении властей.