Минобороны России опубликовало список "целей" в Европе

Министерство обороны России 15 апреля опубликовало список компаний в разных странах, которые, по версии ведомства, связаны с производством ударных беспилотников для Украины.

В перечне указаны филиалы 11 украинских предприятий в Европе – Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии

Ещё 10 компаний названы производителями комплектующих в Чехии, Израиле, Турции, Италии, Испании и Германии.

В Минобороны заявили, что публикация нужна для того, чтобы европейская общественность знала адреса предприятий, связанных с производством дронов для Украины.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя список, назвал его "перечнем потенциальных целей" для российских военных.

"Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнёры!", — написал Медведев.

Заявление Минобороны появилось после встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 14 апреля. Тогда Киев и Берлин согласовали оборонный пакет на четыре миллиарда евро, включая финансирование поставок ракет для систем ПВО "Пэтриот". После этого Россия вновь заявила, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт.

