Минобороны России отчиталось о 91 сбитом беспилотнике

В ночь на 7 июля силы ПВО сбили 91 украинский беспилотник, сообщает Минобороны России. Больше всего дронов сбили над Белгородской (20), Курской (14) и Липецкой (9) областями.

Несколько дронов также были сбиты над территорией Московского региона. Жители Сергиева Посада и Краснозаводска рассказали телеграм-каналу Shot, что слышали взрывы. По их словам, дроны летели довольно низко, а всего было слышно около 10 взрывов в районе одного из местных предприятий. В чатах Краснозаводска сообщается об атаке на местный химический завод.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ пишет, что целью удара был Краснозаводский химический завод. Позднее об атаке на это предприятие написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, там производят взрывчатые вещества, порох, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории одного из технологических цехов Ильского нефтеперерабатывающего завода. "Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления – нет", – сообщил региональный оперштаб.

В селе Каменский Хутор в Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотника ранена женщина, заявил глава региона Александр Богомаз.

В Липецке обломками беспилотников повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль. Еще один дрон, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, попал в строящуюся нежилую многоэтажку.

На юге Воронежской области из-за падения обломков дрона на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов, написал глава региона Александр Гусев. По его словам, сейчас движение поездов восстановлено.