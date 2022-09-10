Минобороны России признало отступление от Балаклеи и Изюма

Министерство обороны России в субботу впервые после начала украинского наступления в Харьковской области, в результате которого был прорван фронт и освобождены десятки населённых пунктов, впервые непрямо подтвердило отступление российских войск.

В сообщении министерства говорится, что "в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск" на территорию так называемой "ДНР" (в Донецкую область). Причиной такого маневра, названного в сообщении перегруппировкой войск, названа необходимость "достижения целей специальной военной операции", для чего нужно "наращивание усилий на Донецком направлении".

Ранее власти Украины официально объявили об освобождении города Балаклея, а в субботу появились сообщения с обеих сторон конфликта о том, что российские войска оставили и город Изюм.

В субботу украинские войска заняли также большую часть города Купянск - к северу от Изюма. В этом городе до начала недавнего украинского наступления располагалась подконтрольная России оккупационная администрация Харьковской области.

Во второй половине дня в субботу появились неподтверждённые сообщения о том, что российские военные оставляют и город Волчанск к северу от Купянска, у границы с Россией.

Все эти города были взяты Россией под контроль в самом начале войны, в феврале и марте. Украинское наступление началось 6 сентября. За 5 дней украинские военные продвинулись вперёд на десятки километров и заняли десятки населённых пунктов. Официально Генштаб ВСУ пока подтвердил не все сообщения о взятии городов.