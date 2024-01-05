Минобороны России сообщило о 36 сбитых дронах над Крымом

Минобороны России сообщило, что в пятницу российские военные уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над территорией аннексированного Крыма.
Еще один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края. О повреждениях или пострадавших ведомство не сообщило.
В дежурной диспетчерской службе Новороссийска рассказали РИА "Новости", что жители города сообщили о взрыве, при этом информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
- Днем 4 января в аннексированном Крыму, по сообщениям местных жителей и телеграм-каналов, произошли несколько взрывов в разных районах. Российские власти заявили о том, что работала система ПВО.
- Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что "военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей". По данным Развожаева, "осколок" попал в жилой дом, пострадал один человек. Также он написал о других "осколках от воздушных целей", которые упали в ряде районов города.
- Минобороны России заявило, что над Крымским полуостровом были сбиты 10 ракет, запущенных украинскими военными.
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