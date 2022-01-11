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Минобороны России сообщило о новых учениях у границы с Украиной

Министерство обороны России направило три тысячи военных и 300 единиц боевой техники на учения к границам с Украиной. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Учения пройдут на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Военных отправили также в Смоленскую область, которая не граничит с Украиной и находится более чем 100 километрах от границы.

Среди военной техники у границ в том числе расположены танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Россия направила к западным границам боевые и транспортные вертолеты. Официального подтверждения этой информации нет.

Администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов, чтобы спрогнозировать возможное время вторжения России в Украину. По их данным, российские власти сдвинули срок возможного нападения на Украину ближе к февралю из-за относительно мягкой зимы.

Аналитики предполагают, что наступление России, если оно запланировано, может состояться до начала весны, пока грязь на дорогах, вызванная потеплением, не затруднит передвижение тяжелой военной техники.

  • По данным американской разведки на 7 января, сейчас около границы России с Украиной находятся около 100 тысяч российских военных. Также там заметили дополнительные боевые самолеты.
  • Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это "суверенное право" России. Сообщения о вторжении Москва называет "безосновательным нагнетанием напряженности".
  • На фоне возможности вторжения власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток. В частности, Россия выставила требование не принимать в НАТО Украину.

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