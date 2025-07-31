Минобороны России заявило о взятии города Часов Яр

Минобороны России утром 31 июля заявило о взятии российскими войсками города Часов Яр в Донецкой области Украины.

В сообщении ведомства говорится, что город был "освобождён" в результате наступательных действий "Южной" группировки войск.

Провоенные российские блогеры пишут, что во всех районах города были подняты российские флаги.

В украинской командовании "Хортица" заявили, что ситуация в городе "такая же, как и в последние месяцы". На карте украинского проекта DeepState, который отслеживает изменения линии фронта, значительная часть территории города обозначена как "серая зона" без устойчивого контроля одной из сторон. Часть города под контролем России.

Часов Яр - город к западу от Бахмута на пути к Константиновке с довоенным населением около 12 тысяч человек. Бои за этот город начались весной 2024 года. За это время город был практически полностью разрушен. На опубликованных фото и видео видно, что во многих районах не осталось ни одного целого здания - так же, как, например, в Марьинке или том же Бахмуте.

Ряд сообщений Минобороны России о взятии населённых пунктов впоследствии не подтверждались - в частности, военное ведомство заявляло о взятии Торецка, однако бои в этом городе идут до сих пор.

Основные боевые действия в Донецкой области сейчас ведутся на подступах к Покровску, где российские войска в последнее время продвинулись как к югу, так и к востоку от города.