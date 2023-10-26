Минобороны США объявило о новых поставках вооружений в Украину

Новый пакет американской помощи – 49-й по счету – предоставлен украинской армии из американских запасов вооружений начиная с августа 2021 года. Как сообщает "Голос Америки", нынешний пакет включает в себя дополнительные ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9, Stinger, Javelin, а также 155-мм снаряды.



Администрация президента Джо Байдена призывает Конгресс "выполнить свои обязательства перед народом Украины", одобрив дополнительное финансирование, "чтобы Украина продолжала иметь все необходимое для обороны в условиях жестокой войны, развязанной Россией".



"Помощь Украине в обеспечении безопасности – это разумное вложение в нашу национальную безопасность, – говорится в заявлении Пентагона. – Она помогает предотвратить более масштабный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других странах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа".