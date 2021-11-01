Минобороны Украины: у границ нет дополнительных войск РФ

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года не зафиксирована дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины.

Таким образом командование вооружённых сил Украины отреагировало на опубликованную 31 октября информацию об увеличении группировки российских военных у границ с Украиной и перемещениями российских войск и техники. Такие сведения, в частности, опубликовала американская газета The Washington Post.

В публикации американского издания подчёркивалось, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской - тогда Вашингтон и его союзники были серьёзно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.

В Киеве считают, что обнародованные данные о наращивании группировки вооруженных сил России на украинском направлении - это элемент специальных информационно-психологических действий.

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