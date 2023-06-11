Минобороны Украины: Россия взорвала ГЭС для переброски своих резервов

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.

Кроме того, по данным Маляр, Россия намерена освободить необходимые резервы для переброски на бахмутское и запорожское направления. Переброска наиболее боеспособных частей российской армии — морской пехоты и воздушно-десантных войск — из Херсонской области уже началась, написала замминистра в телеграме.

Москва сообщение Маляр не комментировала.

Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила.

Официально Генштаб Украины о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы, не сообщал.

Минобороны России и провоенные блогеры активно публикуют фото и видео, сделанные, как утверждается, в ходе боёв, на которых запечатлена подбитая техника. Американский Институт изучения считает, что украинские войска ведут наступательные операции в Запорожской области и очевидно теряют технику в боях, но сам по себе этот факт не может служить показателем успеха или провала наступления.

Не комментируя события на Запорожском направлении, украинские военные заявляют об успешном ходе наступления под Бахмутом, где россияне постепенно теряют позиции к северу и югу от города.

Больше новостей Радио Свобода: