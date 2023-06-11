Минобороны Украины: Россия взорвала ГЭС для переброски своих резервов

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.
Кроме того, по данным Маляр, Россия намерена освободить необходимые резервы для переброски на бахмутское и запорожское направления. Переброска наиболее боеспособных частей российской армии — морской пехоты и воздушно-десантных войск — из Херсонской области уже началась, написала замминистра в телеграме.
Москва сообщение Маляр не комментировала.
Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила.
- Официально Генштаб Украины о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы, не сообщал.
- Минобороны России и провоенные блогеры активно публикуют фото и видео, сделанные, как утверждается, в ходе боёв, на которых запечатлена подбитая техника. Американский Институт изучения считает, что украинские войска ведут наступательные операции в Запорожской области и очевидно теряют технику в боях, но сам по себе этот факт не может служить показателем успеха или провала наступления.
- Не комментируя события на Запорожском направлении, украинские военные заявляют об успешном ходе наступления под Бахмутом, где россияне постепенно теряют позиции к северу и югу от города.
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