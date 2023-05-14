Минобороны Украины: ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом 

Украинские военные заняли новые позиции под городом Бахмут в Донецкой области, за который много месяцев идут ожесточённые бои, и который, как сообщали российские военные, контролируется ими почти полностью. Об этом заявила представитель министерства обороны Украины Анна Маляр. В частности, по её словам, ВСУ освободили территории на севере и юге от Бахмута. При этом в самом городе, по утверждению Маляр, продолжаются "интенсивные бои", но окружить Бахмут и захватить его у российской армии уже не получится.

Ранее спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что ВСУ удалось освободить 17,3 кв.км территории на Бахмутском направлении за три дня контратак. Успешные действия украинских войск подтвердил Евгений Пригожин, создатель ЧВК "Вагнер", бойцы которой воюют в районе Бахмута. По словам Пригожина, ВСУ удалось вернуть контроль над частью территорий на флангах около города.

Накануне украинские источники сообщили, что в боях под Бахмутом погибли командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров, а также заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. В воскресенье их гибель подтвердило Минобороны России.

В то же время российская армия продолжила в воскресенье массированный обстрел украинских территорий за пределами Донецкой области. Сообщается, что двое местных жителей погибли в результате обстрела села Старица Харьковской области. В Никопольском районе двое гражданских госпитализированы с ранениями. Есть раненые также в Запорожской области - в результате обстрела села Приморское. Частично разрушено здание местной школы.

Вечером в воскресенье стало известно об обстреле из реактивной системы залпового огня "Ураган" города Курахово Донецкой области. Пять человек были ранены, повреждены 5 многоэтажек и 3 частных дома. Кроме того перебиты сети теплоснабжения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он также опубликовал фотографии разрушенных обстрелом зданий.

Российские власти всегда отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.