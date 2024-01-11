Минобороны заявило об атаках беспилотников на три региона России

Минобороны России заявило об уничтожении в ночь на 11 января четырёх беспилотников, запущенных с территории Украины, над тремя российскими регионами - Ростовской, Тульской и Калужской областями.

По данным российского военного ведомства, дроны были "перехвачены" и "уничтожены".

Сообщения региональных властей, однако, свидетельствуют о том, что по крайней мере часть беспилотников всё же нанесла ущерб. На окраине Калуги беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Здание повреждено взрывом.

Также повреждено здание в Воронежской области, об атаке беспилотника сообщил губернатор Александр Гусев (в сводке Минобороны о ней не упоминается). По его словам, беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Других подробностей нет.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, были сбиты два дрона в Каменском районе, при этом "последствия на земле уточняются".

О пострадавших ни в одном из случаев не сообщается.

Власти граничащих с Украиной, а иногда и других регионов России сообщают о попытках ударов беспилотников почти каждый день. Украинские военные не комментируют предполагаемые запуски беспилотников по российской территории. Россия практически ежедневно наносит по Украине удары с использованием беспилотников типа "Шахед".