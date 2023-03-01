Минобрнауки России проверит РУДН из-за выставки с украинскими флагами

Минобрнауки России назначило служебную проверку РУДН из-за ежегодной выставки украинской культуры.

По словам замглавы ведомства Константина Могилевского, "вывешивать в университете флаги государства, во главе которого – неонацистский режим, недопустимо". По результатам проверки "виновные будут наказаны", сказал он.

Ранее телеграм-канал Readovka опубликовал видео с выставки землячества Украины в РУДН и поговорил с её организаторами. По словам одной из них, мероприятие было согласовано с руководством вуза, а подобные выставки проводятся каждый год, это "традиция университета".

После резонанса в СМИ ситуацию прокомментировал Студенческий совет РУДН, пост которого опубликовали на официальной странице вуза во "ВКонтакте".

Студсовет сообщил, что свои выставки одновременно провели несколько земляческих организаций РУДН, в том числе землячества Грузии, Сербии, Кипра и Украины. Студенты подчеркнули, что отстаивают позицию взаимоуважения и чтят традиции народов: в РУДН обучаются представители более 150 стран.

"Сейчас, в век расцвета технологий и глобализации, мы не имеем никакого права становиться заложниками информационной войны", говорится в посте, который студсовет сопроводил хэштегом #ДружбыНародовПост.

Землячества России в РУДН нет. "Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома", объяснил студсовет, отвечая на претензии телеграм-каналов. С 1995 года в РУДН проходит фестиваль "Народы России". С 2019 года в университете проводят международное студенческое мероприятие "Мы россияне". В университете также проходят фестивали русских традиций, языка, культуры и литературы.