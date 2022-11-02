Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти разрешили параллельный импорт алкоголя

Минпромторг разрешил так называемый параллельный импорт алкоголя в Россию. Перечень брендов, вошедших в список разрешённых, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В нём свыше восьмидесяти наименований.

Среди них - водка Finlandia и Absolut, виски и бурбоны Bell's, Jack Daniels, Bushmills, Chivas, Jameson, Jim Beam и Johnnie Walker, джин Gordon's и Beefeater, ликёры Kahlua и Malibu, вермуты и игристые вина Martini и Cinzano, коньяки Martell и Hennessy, текила Olmeca и Patron, ром Havana Club, шампанское Moёт.

С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России. В ответ Владимир Путин разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG