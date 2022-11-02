Власти разрешили параллельный импорт алкоголя

Минпромторг разрешил так называемый параллельный импорт алкоголя в Россию. Перечень брендов, вошедших в список разрешённых, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В нём свыше восьмидесяти наименований.

Среди них - водка Finlandia и Absolut, виски и бурбоны Bell's, Jack Daniels, Bushmills, Chivas, Jameson, Jim Beam и Johnnie Walker, джин Gordon's и Beefeater, ликёры Kahlua и Malibu, вермуты и игристые вина Martini и Cinzano, коньяки Martell и Hennessy, текила Olmeca и Patron, ром Havana Club, шампанское Moёт.

С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России. В ответ Владимир Путин разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.