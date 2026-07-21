Министерство просвещения России опубликовало списки так называемых патриотических произведений для комплектования школьных библиотек. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении подчёркивается, что списки включают в себя книги из федеральных образовательных программ, а также книги для внеклассного чтения, в том числе современные произведения, среди которых "произведения о специальной военной операции", то есть о войне в Украине. Списки, как утверждается, направлены в библиотеки всех регионов.

Произведениям о войне в Украине в списке посвящён специальный раздел под названием "Za наших". Список, как цитирует ТАСС, "включает произведения Н. Иванова "Суворовец Воевода", О. Измайлова "Донбасс - сердце России", А. Можаева "За чертой", В. Поволяева "Путь кочевника", А. Шорохова "Бранная слава", а также сборник под редакцией Т. Родионовой "Поэzия русской зимы"".

Z - тактический знак, которым, в особенности в начале вторжения, обозначалась российская военная техника. Стал одним из символов войны в Украине, поддерживающие её чиновники и блогеры добавляют букву Z или меняют русскую букву "З" на Z в названиях своих каналов.

Всего в списке Минпросвещения, как пишет "Интерфакс", около 80 произведений "патриотической направленности", созданных современными писателями. Не все они посвящены войне в Украине - есть и исторические произведения, и книги о Великой Отечественной войне.

Минпросвещения также 21 июля представило обновлённый список произведений, включенных в федеральные образовательные программы. В списке начальных классов указаны около 70 авторов отечественной литературы и четыре зарубежных (Ханс-Кристиан Андерсен, Шарль Перро, Джонатан Свифт - предполагается, что школьники прочтут отдельные главы "Путешествий Гулливера" - и Марк Твен (отдельные главы "Приключений Тома Сойера")).

В списке для средней школы - около 100 книг русских и российских писателей и 30 около зарубежных (среди них "Фауст" Гёте и "Убить пересмешника" Харпер Ли). В программе для старших классов остался "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына - речь идёт о "фрагментах", изучение которых предполагается только для тех, кто выберет углублённый уровень. На этом же уровне предполагается ознакомление с романом Евгения Замятина "Мы" и с "Доктором Живаго" Бориса Пастернака, а также с текстом "Гибель Империи" митрополита Тихона (Шевкунова). Среди зарубежных авторов представлен Эрих Мария Ремарк ("На западном фронте без перемен"). В обязательные списки литературы книги о войне в Украине не вошли.



