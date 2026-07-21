Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минпросвещения разослало школьным библиотекам список книг об "СВО"

Слушать
3 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Приоритетный источник в Google
Новая линейка учебников по истории России для школ РФ
Новая линейка учебников по истории России для школ РФ

Министерство просвещения России опубликовало списки так называемых патриотических произведений для комплектования школьных библиотек. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении подчёркивается, что списки включают в себя книги из федеральных образовательных программ, а также книги для внеклассного чтения, в том числе современные произведения, среди которых "произведения о специальной военной операции", то есть о войне в Украине. Списки, как утверждается, направлены в библиотеки всех регионов.

Произведениям о войне в Украине в списке посвящён специальный раздел под названием "Za наших". Список, как цитирует ТАСС, "включает произведения Н. Иванова "Суворовец Воевода", О. Измайлова "Донбасс - сердце России", А. Можаева "За чертой", В. Поволяева "Путь кочевника", А. Шорохова "Бранная слава", а также сборник под редакцией Т. Родионовой "Поэzия русской зимы"".

  • Z - тактический знак, которым, в особенности в начале вторжения, обозначалась российская военная техника. Стал одним из символов войны в Украине, поддерживающие её чиновники и блогеры добавляют букву Z или меняют русскую букву "З" на Z в названиях своих каналов.
Evening Newsletter - Subscription widget compact

Всего в списке Минпросвещения, как пишет "Интерфакс", около 80 произведений "патриотической направленности", созданных современными писателями. Не все они посвящены войне в Украине - есть и исторические произведения, и книги о Великой Отечественной войне.

Минпросвещения также 21 июля представило обновлённый список произведений, включенных в федеральные образовательные программы. В списке начальных классов указаны около 70 авторов отечественной литературы и четыре зарубежных (Ханс-Кристиан Андерсен, Шарль Перро, Джонатан Свифт - предполагается, что школьники прочтут отдельные главы "Путешествий Гулливера" - и Марк Твен (отдельные главы "Приключений Тома Сойера")).

В списке для средней школы - около 100 книг русских и российских писателей и 30 около зарубежных (среди них "Фауст" Гёте и "Убить пересмешника" Харпер Ли). В программе для старших классов остался "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына - речь идёт о "фрагментах", изучение которых предполагается только для тех, кто выберет углублённый уровень. На этом же уровне предполагается ознакомление с романом Евгения Замятина "Мы" и с "Доктором Живаго" Бориса Пастернака, а также с текстом "Гибель Империи" митрополита Тихона (Шевкунова). Среди зарубежных авторов представлен Эрих Мария Ремарк ("На западном фронте без перемен"). В обязательные списки литературы книги о войне в Украине не вошли.


Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG