Минпросвещения: сотрудничество школ с иностранцами нужно согласовывать

Министерство просвещения России подготовило документ, регулирующий сотрудничество российских вузов и школ с иностранными организациями. Текст размещён на сайте правительства. Сейчас, как утверждается, проводится его "публичное обсуждение".
Согласно тексту документа, если школа или вуз захотят сотрудничать с иностранными просветительскими организациями, им нужно будет подать заявку об этом в Минпросвещения или Минобрнауки, сообщает Сибирь.Реалии.
Нововведения коснутся, в частности, сотрудничества с междурнародыми организациями в рамках разработки и реализации образовательных и научных программ, сетевых образовательных программ и обмена учащимися и педагогами.
Среди оснований для отказа в сотрудничестве указаны внесение организации в реестр "нежелательных" в России, отсутствие у иностранного лица разрешения на въезд в Россию и наличие судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление.
- Ранее правительство завершило работу над проектом постановления о просветительской деятельности. Из перечня регулируемой властями деятельности уберут курсы в личных блогах.
- Организации, включенные в реестр "иноагентов", должны будут согласовывать с властями всю свою просветительскую деятельность, в том числе образовательные программы, курсы и лекции. Ведомства могут отказать организации в проведении того или иного мероприятия или внести изменения в его программу.
- Предложение о поправках в закон о просвещении внесли в Госдуму в ноябре 2020 года. Так власти надеются "оградить российских граждан от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности".
- Против изменений резко высказались в Общественной палате и Президиуме Российской академии наук, он получил более 25 тысяч отрицательных отзывов. В мае 2021 года проект был отозван на доработку.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.