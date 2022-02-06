Минпросвещения: сотрудничество школ с иностранцами нужно согласовывать

Министерство просвещения России подготовило документ, регулирующий сотрудничество российских вузов и школ с иностранными организациями. Текст размещён на сайте правительства. Сейчас, как утверждается, проводится его "публичное обсуждение".

Согласно тексту документа, если школа или вуз захотят сотрудничать с иностранными просветительскими организациями, им нужно будет подать заявку об этом в Минпросвещения или Минобрнауки, сообщает Сибирь.Реалии.

Нововведения коснутся, в частности, сотрудничества с междурнародыми организациями в рамках разработки и реализации образовательных и научных программ, сетевых образовательных программ и обмена учащимися и педагогами.

Среди оснований для отказа в сотрудничестве указаны внесение организации в реестр "нежелательных" в России, отсутствие у иностранного лица разрешения на въезд в Россию и наличие судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление.