Минсельхоз готовится завозить сельхозрабочих чартерными поездами

Министерство сельского хозяйства и "Российские железные дороги" обсуждают запуск так называемых чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса, пишет "Коммерсантъ". Вопрос организации перевозки рабочей силы из других стран обсуждали на совещании в министерстве, рассказал источник издания. В самом ведомстве подтвердили, что ведут переговоры с производителями и регионами о подаче коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов.

С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. По словам участников рынка, предприятия отрасли не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны – один перелет в среднем стоит 80 тысяч рублей. На совещании в Минсельхозе говорили, что проезд в чартерном поезде должен стоить 12 тысяч рублей. В РЖД сообщили, что международные железнодорожные рейсы осуществляют в соответствии с решениями оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Пока компания не получала заявок на перевозку иностранных граждан на поездах.

В этом году сельхозпредприятия планировали привлечь к сезонным работам 38,2 тысяч рабочих из соседних стран. В российском агропромышленном комплексе второй год кризис из-за пандемической нехватки рабочих рук, пишет отраслевое издание "Агроинвестор". Потери российских овощеводов и ягодников из-за прошлогоднего запрета на трудовых мигрантов издание оценивало в 20% урожая: несобранные ягоды сгнили на полях.

В марте 2021 года завоз иностранных рабочих разрешили сначала крупным хозяйствам (штат более 250 человек, выручка свыше 2,5 млрд рублей), но выяснилось, что критериям не соответствуют большинство предприятий. В мае лимиты сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана, но и это практической пользы не принесло: завоз по-прежнему возможен только авиатранспортом.

В этом году ягодные хозяйства из-за неопределенности с рабочей силой сократили посадки на 30%, рассказала гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. К сбору ягод железнодорожные чартеры, даже если их организуют очень быстро, де-факто опоздали: пиковый сезон сбора ягод закончится в середине июля, отмечает она. Пользу из инициативы Минсельхоза и РЖД еще могут извлечь производители овощей открытого грунта и садоводы.

Заменить мигрантов местными рабочими невозможно: россияне не идут на сезонные работы, а опытный сборщик в два-три раза эффективнее новичка. Запрет на мигрантов нарушил сложившееся в отрасли годами разделение труда, когда бригадиры – молдаване и украинцы, а рабочие – граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. А на требующей особых навыков прививке яблонь в России работают только граждане Молдовы.

Нехватка рабочих рук и в этом году грозит удорожанием сельхозпродукции и потерей урожая. В сочетании с прочими факторами – выросшими расходами на пестициды, топливо, конструкционные материалы и запчасти – это даст двукратный рост себестоимости отечественных яблок: с 12–15 рублей за килограмм в прошлом году до 23–27 рублей в этом.