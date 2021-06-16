Районная налоговая инспекция в Минске потребовала выплатить налог от партнёра убитого участника протестного митинга в городе Александра Тарайковского Елены Герман. Тарайковский был застрелен спецназом, белорусские власти отказались возбуждать уголовное дело, назвав случившееся "стечением ряда трагических обстоятельств".
После смерти Тарайковского его семья лишилась единственного кормильца, и ей стали поступать пожертвования. По мнению налоговой, безвозмездная помощь — это личный доход Герман, с которого она должна заплатить подоходный налог. Государство требует от неё 11 001 белорусский рубль (около 319 тысяч российских или около 4 435 долларов США), передаёт газета "Салiдарнасць".
Герман подготовила обращение в Мингорисполком и городской Совет депутатов с просьбой освободить её от уплаты подоходного налога, так как это ухудшит материальное состояние семьи. Кроме того, указала она в тексте документа, в связи с отказом в возбуждении уголовного дела против спецназа, она не может предъявить гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.
- В Минске с августа по январь продолжались выступления против результатов президентских выборов, победителем на которых в шестой раз подряд был объявлен Александр Лукашенко. Протесты было жестоко подавлены властью, против сотен участников заведены уголовные дела, десятки тысяч были задержаны, уволены с работы или выдавлены из страны.
- В декабре прошлого года пятерых белорусов судили за надпись "Не забудем" у станции метро, где был застрелен Тарайковский. Три фигуранта этих дел получили по полтора года ограничения свободы, двое – по два года колонии, — напоминает канал "Настоящее время".
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