Районная налоговая инспекция в Минске потребовала выплатить налог от партнёра убитого участника протестного митинга в городе Александра Тарайковского Елены Герман. Тарайковский был застрелен спецназом, белорусские власти отказались возбуждать уголовное дело, назвав случившееся "стечением ряда трагических обстоятельств".

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После смерти Тарайковского его семья лишилась единственного кормильца, и ей стали поступать пожертвования. По мнению налоговой, безвозмездная помощь — это личный доход Герман, с которого она должна заплатить подоходный налог. Государство требует от неё 11 001 белорусский рубль (около 319 тысяч российских или около 4 435 долларов США), передаёт газета "Салiдарнасць".

Герман подготовила обращение в Мингорисполком и городской Совет депутатов с просьбой освободить её от уплаты подоходного налога, так как это ухудшит материальное состояние семьи. Кроме того, указала она в тексте документа, в связи с отказом в возбуждении уголовного дела против спецназа, она не может предъявить гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.