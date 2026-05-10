Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минтранс: работа аэропортов на юге России полностью восстановлена

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Работа аэропортов на юге России, которая была приостановлена после атаки украинских беспилотников 8 мая, полностью восстановлена. Как сообщил Минтранс России, с 9 утра по московскому времени все ранее введенные ограничения отменены.

В ведомстве также отчитались, что 9 мая был выполнен 441 рейс и перевезено более 63 тысяч пассажиров.

Из-за попадания беспилотников в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону приостановили работу 13 аэропортов на юге страны: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

  • В ночь на 8 мая несколько регионов России, в том числе Ростовская область, подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Помимо Ростовской, под удар попали в частности Ярославская область, Пермский край и Чечня, а также аннексированный Крым и приграничные регионы.
Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG