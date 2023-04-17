Минтранс России предупредил о возможном подорожании авиабилетов

Министерство транспорта России предупредило о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15–30% в связи со снижением субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик, передаёт "Интерфакс".

По словам чиновника, ещё не принято решение о выделении субсидий по аналогии с 2022 годом, в котором авиаперевозчики получили 100 миллиардов рублей из бюджета.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин заявил, что снижение объема госсубсидий уже привело к сокращению числа рейсов, в том числе и в труднодоступные регионы России.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 миллиардов рублей. Деньги выделили на фоне санкционных ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В начале апреля 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон. Перевозчики попросили 100 миллиардов рублей.

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