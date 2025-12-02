Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию, подвергся атаке в Черном море в 80 милях от побережья Турции. Об этом в соцсети X сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.
Судно перевозит груз подсолнечного масла, на его борту находится 13 членов экипажа. По данным ведомства, они не пострадали и не запрашивали помощи.
"Судно следует на работающих двигателях в сторону Синопа [город на севере Турции]", – говорится в сообщении министерства.
Согласно данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, танкер Midvolga 2 построили в 2014 году, и он ходит под флагом России. Владельцем судна является Средневолжская судоходная компания, зарегистрированная в Москве. Компания находится под санкциями Украины.
В Росморречфлоте заявили, что атака на Midvolga 2 была совершена дронами – есть незначительные повреждения надстройки, водотечности нет, говорится в сообщении ведомства, которое приводит агентство ТАСС.
- 28 ноября в Черном море были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые ходят под флагом Гамбии. Kairos, следовавший в Новороссийск, подал сигнал о возгорании на борту. Впоследствии стало известно и о пожаре на танкере Virat. Российские провоенные блогеры писали, что по кормовой части судна ударили пять морских дронов. Утром 29 ноября Министерство транспорта Турции сообщило, что Virat подвергся повторной атаке и получило "незначительные повреждения правого борта".
- СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждали, что это была совместная операция украинской разведки и ВМС Украины. Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки на суда в Черном море.