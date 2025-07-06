Минтранс: В порту Усть-Луга произошла утечка аммиака с танкера

Министерство транспорта России сообщило о "незначительной" утечке жидкого аммиака в порту Усть-Луга Ленинградской области во время погрузки на танкер Eco Wizard. С судна эвакуировали 23 члена экипажа, никто не пострадал.

Из-за инцидента министр транспорта Роман Старовойт провёл экстренное совещание, "Морспасслужба" приведена в полную готовность.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, дождь и водяная завеса помогли локализовать выброс, угрозы для людей и экологии нет.

По данным телеграм-канала Baza, причиной утечки мог стать взрыв неустановленного происхождения, повлекший разгерметизацию судна.

Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых Островов. Танкер прибыл в Усть-Лугу 3 июля из Антверпена.

Если взрыв подтвердится, то это будет пятый с начала года подобный инцидент на судне, заходившем в российские порты. Последний раз о взрыве сообщалось в конце июня — на танкере Vilamoura, у берегов Ливии. Судно заходило в Усть-Лугу и Новороссийск для погрузки казахстанской нефти.