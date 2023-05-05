Минцифры опубликовало проект о создании реестра воинского учета

Минцифры опубликовало проект о создании единого электронного реестра воинского учета в России. Позднее документ был удален с портала проектов нормативных правовых актов.

Из опубликованного проекта следовало, что электронный реестр воинского учета может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в работу, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию.

Как отмечает РБК, примерно спустя час после публикации проект постановления удалили с портала.