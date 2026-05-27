Минцифры расширило доступ спецслужб к данным операторов связи

Минцифры обновило требования к владельцам сетей связи, обязанных обеспечивать работу систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на новый приказ ведомства, опубликованный 22 мая.

В числе требований – расширение перечня данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. Среди них паспортные сведения абонентов, адреса, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины и геокоординаты.

The Insider пишет, что раньше операторы обязаны были передавать силовикам только метаданные и содержания сообщений и звонков.

Кроме того, в документе уточняются способы обмена данными. В частности, будут использоваться язык запросов GraphQL для более точного поиска данных и протокол WebSocket для обеспечения постоянной связи в режиме реального времени.

В Минцифры изданию заявили, что "установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности".