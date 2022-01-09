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Минюст исключил экологическую НКО из реестра "иностранных агентов"

Иностранный агент, иллюстративное фото

Министерство юстиции России исключил кубанскую некоммерческую организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" из реестра "иностранных агентов". Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель организации Дмитрием Шевченко.

Как отмечает правозащитный портал ОВД-Инфо, цитируя пост Шевченко, Министерство юстиции России пришло к выводу, что организация не пользуется иностранным финансированием.

В реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, "Гражданская инициатива" была занесена 25 октября 2019 года. На сайте Минюста указано, что источником финансирования организации является Greenpeace, что и стало основанием для включения в реестр.

НКО штрафовали за немаркировку в декабре 2019 года и в феврале 2021 года — оба раза на 300 тысяч рублей.

  • Некоммерческая организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" занимается проблемой природных пожаров и инспектирует незаконные вырубки.

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