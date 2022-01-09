Минюст исключил экологическую НКО из реестра "иностранных агентов"

Министерство юстиции России исключил кубанскую некоммерческую организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" из реестра "иностранных агентов". Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель организации Дмитрием Шевченко.

Как отмечает правозащитный портал ОВД-Инфо, цитируя пост Шевченко, Министерство юстиции России пришло к выводу, что организация не пользуется иностранным финансированием.

В реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, "Гражданская инициатива" была занесена 25 октября 2019 года. На сайте Минюста указано, что источником финансирования организации является Greenpeace, что и стало основанием для включения в реестр.

НКО штрафовали за немаркировку в декабре 2019 года и в феврале 2021 года — оба раза на 300 тысяч рублей.