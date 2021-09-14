Минюст нашёл надругательство над гербом в логотипе "Руси сидящей"

Минюст обнаружил в логотипе фонда "Русь сидящая" (признан иноагентом) признаки надругательства над гербом России. Ведомство пригрозило организации штрафом. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу юридического департамента фонда Ольгу Подоплелову.

"Русь сидящая" помогает заключённым и их семьям. На логотипе фонда изображён двухглавый орёл, одна часть которого выглядит, как надзиратель с дубинкой, а вторая, как заключённый в робе и с пристёгнутой к ноге гирей.

Московское управление ведомства в марте потребовало от "Руси сидящей" отказать от логотипа. Минюст предупредил организацию о штрафах и пригрозил ликвидацией в судебном порядке. Фонд обратился в центральный аппарат ведомства, указав на то, что сотрудники московского управления не провели экспертизу. "Русь сидящая" также обратилась в Геральдический совет при президенте для анализа изображения. Там заявили, что логотип фонда не является государственным гербом. Фонд обратился в суд с иском к столичному управлению Минюста.