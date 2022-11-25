Минюст объявил иноагентами Евгения Ройзмана и Анну Монгайт

Минюст включил в реестр физических лиц - иностранных агентов бывшего мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана и журналистку телеканала "Дождь" Анну Монгайт.

Также в список попали адвокат Илья Новиков, глава антивоенного фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, бывший волонтер штаба Навального в Уфе Федор Телин, пермский политолог и координатор движения наблюдателей "Голос" Виталий Ковин.

Во всех случаях Минюст указал причиной внесения в список получение финансирования из Украины. Монгайт также приписали финансирование от латвийского юридического лица SIA "TV Rain".

При этом этом Ковина объявили иноагентом второй раз. Ранее он был включен в реестр СМИ - иноагентов, но в октябре этого года его оттуда исключили. Это первый такой случай, когда одного человека объявили иноагентом дважды.

В реестр СМИ - иноагентов Минюст добавил журналистку Любовь Барабашову, которая сотрудничает с проектом Сибирь.Реалии.

Также иноагентом объявили транс-инициативную группу "Т-действие", которая занимается поддержкой трансгендерного сообщества.

Ранее 25 ноября Минюст включил в реестр НКО - иностранных агентов благотворительный фонд "Социальное партнерство". По инициативе этого фонда были созданы Общественные наблюдательные комиссии (ОНК).