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Минюст объявил иноагентом организацию "Экологическая вахта Сахалина"

Минюст России внес в реестр иностранных агентов общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина" и НКО "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания".

Также в список включены главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич, сооснователь "Форума Свободной России" Иван Тютрин, самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида" и Дмитрий Давыдов (предположительно, автор проекта "20 идей по развитию России").

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