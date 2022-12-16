Минюст России внес в реестр иностранных агентов общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина" и НКО "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания".

Также в список включены главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич, сооснователь "Форума Свободной России" Иван Тютрин, самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида" и Дмитрий Давыдов (предположительно, автор проекта "20 идей по развитию России").