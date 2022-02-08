Минюст РФ потребовал ликвидировать фонд, защищающий права ЛГБТ

Управление Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребовало через суд ликвидировать благотворительный фонд "Сфера", который защищает права ЛГБТ. В иске сказано, что деятельность фонда не соответствует традиционным семейным ценностям и целям создания некоммерческой организации, а также "идёт вразрез с государственной политикой".

Кроме того, в Минюсте считают, что целями деятельности "Сферы" являются "изменить законодательство и моральные устои в РФ" и "внести разлад в российское общество, действуя в нарушение Конституции страны".

Фонд социально-правовой помощи "Сфера" был создан в 2011 году. Он занимается созданием и координацией программ поддержки представителей ЛГБТ и их близких. В 2016 году российские власти внесли фонд в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.