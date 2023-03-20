Минюст России потребовал закрыть правозащитый центр "Сова"

Министерство юстиции России обратилось в Мосгорсуд с требованием ликвидировать центр "Сова" — правозащитную организацию, занимающуюся мониторингом сообщений о нарушениях прав человека в России, практик применения законодательства по борьбе с экстремизмом и проявлений ксенофобии.

Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года, — говорится в сообщении "Совы". Основным нарушением было признано участие в мероприятиях или их организация вне Москвы, где зарегистрирован центр.

Перед иском Минюста в серии публикаций, в том числе на государственном телеканале Россия-24, организация была обвинена в русофобии, противодействии "традиционным ценностям" и критике законов. Глава центра Александр Верховский осенью был выведен из президентского Совета по правам человека.

В сообщении "Совы" говорится, что организация не согласна с позицией Минюста и будет оспаривать её в суде.

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