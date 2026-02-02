Минюст России подал в Санкт-Петербургский городской суд иск о признании "Российской ЛГБТ-сети" "экстремистской" организацией. Заседание состоится 24 февраля.

Председательница совета "Российской ЛГБТ-сети" Наталья Соловьева заявила, что организация будет участвовать в процессе и оспаривать доводы Минюста.

"Это не первая попытка давления на нашу организацию за 20 лет нашего существования и с каждым разом давление оказывается всё сильнее и сильнее. Сейчас мы видим крайнюю точку давления – попытку объявить нашу деятельность по поддержке и защите прав ЛГБТК+ сообщества в России вне закона. Мы, как организация, ведущая работу практически в каждой точке России, не согласны с этим и будем защищать нашу позицию в суде", – сказала Соловьева.