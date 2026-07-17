Минюст признал движение "Голос" "нежелательной организацией"

Минюст признал движение за права избирателей "Голос" так называемой нежелательной организацией.

Из реестра ведомства следует, что Генпрокуратура ещё в конце июня 2026 года признала нежелательным международное движение "Голос", но публично об этом не сообщалось. В опубликованных документах отсутствует информация о том, какое именно движение имеется в виду.

Бывший сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук заявил, что не понимает, о какой "международной" организации идет речь. По его словам, существовавший ранее "Голос" был российским объединением, которое уже признано "иностранным агентом".

Андрейчук предположил, что власти намеренно использовали неопределенную формулировку, чтобы при необходимости применять законодательство о нежелательных организациях к любым людям, чья деятельность во время выборов вызовет недовольство государства.

Кроме того, в обновлённый список нежелательных организаций включены американские "Арктический центр при Университете Северной Айовы" и "Общество евангелизации детей", швейцарское "Академическое общество восточноевропейских исследований" и финское "Карельское просветительское общество".

Движение "Голос", занимавшееся независимым наблюдением за выборами, в июле 2025 года объявило о прекращении деятельности и закрыло свой официальный сайт. Ранее российские власти признали движение "иностранным агентом".

Сопредседателя "Голоса" Григория Мелконьянца в мае 2025 года суд приговорил к пяти годам колонии по статье об организации деятельности так называемой нежелательной организации.

По версии следствия, движение "Голос" входило в структуру Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). Эта организация была признана в России нежелательной в 2021 году. Движение "Голос" после этого заявило, что, в отличие от ликвидированной в 2020 году одноимённой ассоциации, у него нет связей с ENEMO.





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