Минюст признал "экстремистской" книгу Алексея Навального "Патриот"

Минюст России включил в перечень "экстремистских" материалов книгу Алексея Навального "Патриот", сообщает ведомство на своем сайте.

В реестр внесли русскоязычное издание, выпущенное литовским издательством One Book Publishing в 2024 году. Решение о признании мемуаров "экстремистскими" в июне принял Ленинградский областной суд.

Соратник политика Леонид Волков отметил, что "Путин боялся, боится и всегда будет бояться Навального".

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал действия властей "ожидаемыми" и уточнил, что ответственность за чтение книги пока не предусмотрена. "Уверен, что теперь ее прочитает еще больше людей. Книга вообще есть на полках всех магазинов мира и в любой библиотеке. А у Путина — экстремизм", — написал Жданов в телеграме.

Мемуары Алексея Навального "Патриот" вышли 22 октября прошлого года, спустя девять месяцев после гибели оппозиционного политика в российской колонии. Книга переведена на 20 языков и получила премию British Book Awards 2025 года как книга года.