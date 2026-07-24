Минюст признал "иноагентами" обе Либертарианские партии России

Минюст внёс в реестр "иностранных агентов" Либертарианскую партию России под руководством Сергея Карнавского.

Неделей ранее "иноагентом" была признана одноимённая Либертарианская партия, которую возглавляет Марина Мацапулина и в которую входит политик Михаил Светов. Две независимые организации с одинаковым названием существуют после раскола Либертарианской партии России в 2020 году.

В реестр также внесли "Донское Республиканское Движение", активиста Вадима Петрова и блогера Адама Аушева (автор канала "Абу Кавказ").

"Донское Республиканское Движение" выступает за создание независимой от России Донской Республики. Его участники называют себя правопреемниками Всевеликого войска Донского – государства, существовавшего в 1918–1920 годах, – и рассматривают современную территорию исторического Дона как находящуюся под властью Москвы в результате советской аннексии. Движение участвует в структурах российской антивоенной эмиграции и Форуме свободных народов пост-России. В его собственных материалах прямо говорится о цели создания "независимой и демократической Донской Республики".

Адам Аушев – уроженец Ингушетии, оппозиционный блогер, живущий за пределами России. Он известен публикациями о ситуации на Северном Кавказе и резкой критикой российских властей. Издание "Фортанга" связывало блогера с Комитетом ингушской независимости.

Вадим Петров – координатор запрещённой в России Балтийской республиканской партии. Организация выступает за политическую субъектность Калининградской области, продвигает идею независимой "Балтийской Республики" и европейской ориентации региона. Петров участвует в деятельности российской регионалистской эмиграции и связан с Форумом свободных народов пост-России.

Как говорится в сообщении Минюста, лица и организации, включённые в список, среди прочего, критиковали действия российских властей, а также выступали против войны с Украиной.

Закон об "иностранных агентах", принятый в 2012 году позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

В реестре Минюста более тысячи человек и организаций. Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным. В России регулярно возбуждают уголовные дела против граждан по обвинениям в неисполнении обязанностей "иностранного агента".



