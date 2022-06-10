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Минюст признал "иноагентом" "Комитет против пыток"

Министерство юстиции России внесло "Комитет против пыток" в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идёт о реестре, в который вносятся незарегистрированные общественные объединения, признанные "иноагентами".

Правозащитная организация "Комитет против пыток", существовавшая с 2000 года, ранее была внесена в реестр НКО-"иностранных агентов". Посде этого она была ликвидирована как юридическое лицо.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются "политической деятельностью". Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Российское министерство юстиции ведёт сразу четыре списка иностранных агентов, добавляя в них НКО, журналистов и общественных деятелей, которые, по мнению правительства, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.
  • Госдума в апреле 2022 года разработала новый законопроект об "иностранных агентах". Он должен будет объединить существующие сейчас реестры "иностранных агентов" в один. Если закон примут, что это позволит властям присваивать статус "иностранного агента" и без финансирования из-за рубежа, лишь при условии получения "поддержки или иностранного влияния".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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