Минюст признал "иноагентом" "Комитет против пыток"

Министерство юстиции России внесло "Комитет против пыток" в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идёт о реестре, в который вносятся незарегистрированные общественные объединения, признанные "иноагентами".

Правозащитная организация "Комитет против пыток", существовавшая с 2000 года, ранее была внесена в реестр НКО-"иностранных агентов". Посде этого она была ликвидирована как юридическое лицо.