Минюст России включил в реестр физических лиц – "иностранных агентов" четырех человек: украинского журналиста Романа Цимбалюка, главу "Альянса учителей" Даниила Кена, блогера Дмитрия Иванова ("Камикадзе Ди") и главного редактора проекта Newsader Александра Кушнаря.

Минюст сообщает, что основанием для включения их в реестр стало "осуществление политической деятельности", а в графе "Сведения об иностранных источниках" указана Украина.

На данный момент в реестре физлиц – "иноагентов" 27 человек.