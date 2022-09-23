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Минюст признал "иноагентом" украинского журналиста Романа Цимбалюка

Корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк во время большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, 20 декабря 2018 года

Минюст России включил в реестр физических лиц – "иностранных агентов" четырех человек: украинского журналиста Романа Цимбалюка, главу "Альянса учителей" Даниила Кена, блогера Дмитрия Иванова ("Камикадзе Ди") и главного редактора проекта Newsader Александра Кушнаря.

Минюст сообщает, что основанием для включения их в реестр стало "осуществление политической деятельности", а в графе "Сведения об иностранных источниках" указана Украина.

На данный момент в реестре физлиц – "иноагентов" 27 человек.

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