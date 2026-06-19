Минюст признал "иноагентом" журналиста Петра Рузавина

Минюст России включил в реест так называемых "иноагентов" бывшего журналиста "Медиазоны" Петра Рузавина и экс-главу штаба Алексея Навального в Томске Ксению Фадееву.

Также в список внесены проект по защите прав ЛГБТ-персон "Сфера" и глава Дома Ингрии в Нарве художница Екатерина Кузнецова.

Петру Рузавину Минюст вменяет распространение недостоверной информации о российских властях, выступления против войны и призывы к поддержке ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, журналист участвовал в создании и распространении материалов "иноагентов" и нежелательных организаций.

Ксения Фадеева, как утверждает министерство, распространяла материалы "иноагентов" и нежелательных организаций, публиковала недостоверную информацию о решениях российских властей и выступала против войны.

Екатерина Кузнецова, как утверждает Минюст, участвовала в распространении материалов "иноагентов" и организаций, признанных нежелательными в России, публиковала недостоверную информацию о деятельности российских властей и выступала против войны с Украиной.

Проект "Сфера" включён в реестр за распространение, по версии ведомства, недостоверной информации о деятельности российских властей, публикацию материалов "иноагентов" и нежелательных организаций, а также за распространение информации об ЛГБТ. Минюст также заявил, что проект взаимодействует с "иноагентами".

Все признанные "иноагентами" лица и руководство "Сферы" находятся за пределами России, говорится в сообщении Минюста.

Закон об "иностранных агентах", принятый в 2012 году позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

В реестре Минюста более чем тысячи человек и организаций. Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным. В России регулярно возбуждают уголовные дела против граждан по обвинениям в неисполнении обязанностей "иностранного агента".



