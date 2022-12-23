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Минюст признал правозащитницу Светлану Ганнушкину "иноагентом"

Правозащитница Светлана Ганнушкина (Архивное фото)

Министерство юстиции России внесло в единый реестр так называемых иностранных агентов правозащитницу Светлану Ганнушкину и телеведущего Глеба Пьяных. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В список "иноагентов" также включили журналистку Анастасию Жвик, публициста Андрея Колесникова, юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией Anti-Corruption Foundation Inc., проект "Роскомсвобода", автономную некоммерческую организацию социально-спортивных программ "Спортивное ЛГБТ-сообщество" и "Феминистское антивоенное сопротивление".

С 1 декабря в России действует единый реестр "иностранных агентов". Он пришёл на смену четырём реестрам, которые Минюст вёл ранее. Сейчас в списке "иноагентов" 515 людей и организаций.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц.

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