Минюст РФ объявил "иноагентом" актера Анатолия Белого

Минюст России объявил так называемым иностранным агентом актера Анатолия Белого (настоящая фамилия – Вайсман).
Также в реестр попали бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов, бывший шеф-редактор "Чита.Ру" Андрей Затирко и Денис Соколов – координатор инициативы "Гражданский совет", которая набирает россиян для участия на войне в Украине на стороне ВСУ.
Как утверждают в Минюсте, Белый, Затирко и Пирогова выступили против "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине).
Шведов, как утверждается, распространял материалы "иностранных агентов" и "недостоверную информацию" о решениях российских властей.
Соколов, по мнению Минюста, призывал "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности" России и поддерживал украинскую армию.
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