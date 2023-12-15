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Минюст РФ объявил "иноагентом" актера Анатолия Белого

Анатолий Белый
Анатолий Белый

Минюст России объявил так называемым иностранным агентом актера Анатолия Белого (настоящая фамилия – Вайсман).

Также в реестр попали бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов, бывший шеф-редактор "Чита.Ру" Андрей Затирко и Денис Соколов – координатор инициативы "Гражданский совет", которая набирает россиян для участия на войне в Украине на стороне ВСУ.

Как утверждают в Минюсте, Белый, Затирко и Пирогова выступили против "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине).

Шведов, как утверждается, распространял материалы "иностранных агентов" и "недостоверную информацию" о решениях российских властей.

Соколов, по мнению Минюста, призывал "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности" России и поддерживал украинскую армию.

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