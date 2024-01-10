Минюст РФ опубликовал домашние адреса четырёх "иноагентов"

Министерство юстиции России опубликовало "План проведения плановых проверок иностранных агентов на 2024 год", в котором указало персональные данные четырёх "иностранных агентов-физических лиц". Внимание на публикацию первым обратил телеграм-канал "Сота".

В представленной на сайте ведомства таблице перечислены домашние адреса, СНИЛС и ИНН блогера Николая Соболева, активиста движения "Голос" Сергея Пискунова, журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова.

Действия Минюста подпадают под уголовную статью, сообщил The Insider юрист правозащитного проекта "Первый отдел" Максим Оленичев. По его словам, никто не давал Минюсту права разглашать домашний адрес. Сотрудники Минюста, ответственные за публикацию этих данных, совершили преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В списке плановой проверки Минюста на 2024 год значится координатор движения за избирательные права "Голос" в Кемеровской области Сергей Пискунов. Как рассказал активист Сибирь. Реалии, он не знает, что именно Минюст планирует у него проверить. Однако допускает, что против него могут возбудить уголовное дело за нарушение закона об "иностранных агентах".

В конце прошлого года суд дважды штрафовал Пискунова на 30 тысяч рублей по делу о нарушении требований к "иностранным агентам".

Третий протокол на одного и того же человека в течение одного года позволяет возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". По ней может грозить до двух лет лишения свободы.

В конце лета 2023 года Роскомнадзор и Минюст России начали кампанию по массовому составлению протоколов за повторное нарушение закона об "иностранных агентах". На это обратила внимание "Медиазона".