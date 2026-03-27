Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском о признании Международного общественного движения "Мемориал" экстремистской организацией и о запрете его деятельности на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

"Осторожно, новости" обнаружили иск в картотеке суда. Дело, как сообщается, будет слушаться 9 апреля в закрытом режиме.

Российские власти в конце 2021 года ликвидировали Международный "Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал". Центр был также признан "иностранным агентом", а движение "Мемориал" - нежелательной в России организацией.

Многие участники организации неоднократно преследовались российскими властями в связи с их антивоенными высказываниями или деятельностью. Часть активистов продолжает работу за рубежом, в частности функционирует программа "Мемориал. Политзаключённые". "Международный Мемориал", который российские власти хотят признать экстремистским, в 2022 году стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира.