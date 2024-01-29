Минюст РФ внес фонд GlobalGiving в реестр "нежелательных"

Минюст России внес американский фонд GlobalGiving в реестр "нежелательных" организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестре указано, что организацию включили в список по решению Генпрокуратуры от 11 января 2024 года. GlobalGiving Foundation – это платформа, объединяющая благотворительные организации и проекты из развивающихся стран.
В декабре прошлого года в реестр "нежелательных" были внесены еще две организации: "Свободная Россия Берлин" и "Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия" – это объединения русскоязычных жителей Германии.
- Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Работа структур, которые власти вносят в соответствующий реестр, в стране запрещена. За участие в деятельности нежелательной организации грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы. При этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.
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