Минюст РФ внес фонд GlobalGiving в реестр "нежелательных"

Минюст России внес американский фонд GlobalGiving в реестр "нежелательных" организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестре указано, что организацию включили в список по решению Генпрокуратуры от 11 января 2024 года. GlobalGiving Foundation – это платформа, объединяющая благотворительные организации и проекты из развивающихся стран.

В декабре прошлого года в реестр "нежелательных" были внесены еще две организации: "Свободная Россия Берлин" и "Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия" – это объединения русскоязычных жителей Германии.