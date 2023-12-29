Минюст РФ за год признал "нежелательными" 50 организаций

Минюст России за 2023 год внес в реестр "нежелательных" 50 организаций. Это более чем в два раза превышает показатель 2022 года – тогда "нежелательными" признали 23 организации. Об этом сообщает "Вёрстка".

Всего в реестре 122 организации: треть из них занимаются политической деятельностью и поддержкой демократических институтов, ещё 24 – культурной и просветительской деятельностью, а 19 являются религиозными организациями. Четвёртое по численности место в реестре занимают СМИ и связанные с журналисткой деятельностью структуры – 14 организаций.