Минюст РФ за год признал "нежелательными" 50 организаций

Минюст России за 2023 год внес в реестр "нежелательных" 50 организаций. Это более чем в два раза превышает показатель 2022 года – тогда "нежелательными" признали 23 организации. Об этом сообщает "Вёрстка".
Всего в реестре 122 организации: треть из них занимаются политической деятельностью и поддержкой демократических институтов, ещё 24 – культурной и просветительской деятельностью, а 19 являются религиозными организациями. Четвёртое по численности место в реестре занимают СМИ и связанные с журналисткой деятельностью структуры – 14 организаций.
- Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Работа структур, которые власти вносят в соответствующий реестр, в стране запрещена. За участие в деятельности нежелательной организации грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы. При этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.
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