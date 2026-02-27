Минюст России объявил "иноагентом" журналистку Веру Кричевскую

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" соосновательницу телеканала "Дождь" Веру Кричевскую.

Также в список попали депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов, активист Максим Алиев и проект "Республика".

По версии Минюста, лица, попавшие в список, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами", а также выступали против войны с Украиной.