Минюст России объявил "иноагентом" журналистку Веру Кричевскую

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" соосновательницу телеканала "Дождь" Веру Кричевскую.
Также в список попали депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов, активист Максим Алиев и проект "Республика".
По версии Минюста, лица, попавшие в список, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами", а также выступали против войны с Украиной.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.