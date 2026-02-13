Минюст России объявил "иностранным агентом" проект Agentura.ru

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" проект Agentura.ru, который освещает деятельность российских спецслужб. Этот проект основали журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов.

В список также попали журналистки Марина Охримовская, Галина Сидорова и Мария Лацинская, чувашский активист Михаил Орешников и проект "Открытое пространство".