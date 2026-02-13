Минюст России объявил "иностранным агентом" проект Agentura.ru

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" проект Agentura.ru, который освещает деятельность российских спецслужб. Этот проект основали журналисты и авторы книг о ФСБ Ирина Бороган и Андрей Солдатов.
В список также попали журналистки Марина Охримовская, Галина Сидорова и Мария Лацинская, чувашский активист Михаил Орешников и проект "Открытое пространство".
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.