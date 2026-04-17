Минюст России пополнил реестр "иностранных агентов"

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" пять человек.

В список вошли:

бывший сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин;

бывший координатор движения "Открытая Россия" в Чувашии, журналист литовского издания Delfi Дмитрий Семенов;

соосновательница фонда "Свободная Бурятия" Мария Вьюшкова;

российский и американский химик Александр Кабанов;

активист Александр Колосков.

По версии Минюста, все включенные в реестр выступали против войны в Украине и "распространяли недостоверную информацию" о решениях российских властей.