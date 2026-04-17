Минюст России пополнил реестр "иностранных агентов"

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" пять человек.
В список вошли:
- бывший сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин;
- бывший координатор движения "Открытая Россия" в Чувашии, журналист литовского издания Delfi Дмитрий Семенов;
- соосновательница фонда "Свободная Бурятия" Мария Вьюшкова;
- российский и американский химик Александр Кабанов;
- активист Александр Колосков.
По версии Минюста, все включенные в реестр выступали против войны в Украине и "распространяли недостоверную информацию" о решениях российских властей.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.